Описания косметики

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка79 просмотров

Необходимо подготовить 10 описаний косметики по 1000 символов каждое.

Уникальность - 90% по Адвего.

Ссылки вышлю на почту.

10 лет назад
Boniel
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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