Описания мебели и техники

Тематика строительные краски (производство и продажа оптом) уникальность 100% кол-во текстов более 100 шт. за отлично выполненный заказ возможно дополнительное вознаграждение
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется выполнить описания для мебельной продукции, проекторов, ЖК панелей и другой мультимедийной техники. Список моделей передан исполнителю.
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