Оригинальные тексты для корпоративного сайта

Нужен текст, интересный, захватывающий, чтобы читатель не мог оторваться, чтобы читал в захлеб. Тему скажу позже. Текст нужен большой, на несколько страниц. Сейчас я хочу определиться с исполнителем, посмотреть его работы, на сколько человек интересно пишет тексты. ...
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Требуется блогер с большим опытом работы, для написания оригинальных и интересных статей на узкую тематику авторемонта, техобслуживания, диагностики авто, шиномонтажа, кузовного ремонта, покраски автомобилей и т.п. для корпоративного сайта. Частота написания, не менее 1го материала в неделю, возможно 2х материалов. Требуется также ваше портфолио по авто тематике. Цена договорная, пишите свои предложения.
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