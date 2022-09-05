Оставить отзыв на авито

$3
  1. Биржа фриланса
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Закрыт17 заявок341 просмотр

Алгоритм для отзывов: 1. Найти объявление в поиске авито (смотрите скриншот в нашей переписке) 2. Посмотреть пару объяв конкурентов, далее перейти на мое, задержаться секунд 20: Посмотреть фото, посмотреть текст. 3. Добавить в избранное и подписаться на мой профиль 4. Провести переписку как покупатель, в формате диалога Договоримся на сделку и через сутки можно оставить отзыв.

Обязательно иметь аккаунт авито чтобы оставить отзв.

и карту сбера для расчета с вами!

3 года назад
guest_16621002702939
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Заявки фрилансеров

Андрей
 
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