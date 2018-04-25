сайт [url=http://www.sb-sector.ru]www.sb-sector.ru[/url] - нужно недорого за 1000 ЗБП кто что предложит?
Оставлять положительные отзывы о продукции на всевозможных площадках
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Условия:
Новый продукт Моторное масло LUX OIL10W-40A3/ B4 Германия.
Малоизвестен для украинского потребителя.
Требования:
Создание положительного образа о продукте по средствам живых отзывов от «потребителей», «реализаторов», «специалистов»
и так далее, для украинского рынка.
По 20 в день.
Отзыв: 300-800 символов
Плата:
Договорная
Дополнительно:
Сайт - http://luxoil.de/#services
- Похожие заказы
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Текст на русском языке. ОБъем порядка 3000 символов. Пишите цену за сколько готовы сделать. Тема: ИгрыЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Сайт сельхоз. тематики (многолетние травы, газоны и т.д.) http://agrogermes.ru/ Необходимо написать ряд статей по каждому товару. Например http://agrogermes.ru/mnogoletnie-travy/ Сейчас уже написаны текста для каждого товара (например: http://agrogermes.ru/ezha-sbornaya/), но их качество не устраивает. Тексты должен быть написан красивым, грамотным языком, чтобы ...Завершен6 лет назад
Требуется написать пару текстов по туристической тематике по ТЗ, все вопросы в личке...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо качественно написать 3 статьи. Приоритет — информативность, легкость повествования, грамотность. Не SEO. Детали исполнителю.Завершен6 лет назад
Написать статью про электрика на сайт, на тему мой подход к работе. Материалы для работы дам.Завершен6 лет назад
Есть список запросов для продвижения сайта, для удобства разбит на группы. Исходя из этой информации нужно составить список тем(контент-план) для написания статей. Объем 50 заголовков. В данную работу написание самих статей не входит. В ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
Для сайта http://hspa.ru/ необходимо написать 12 тестов: 1) Салон красоты в центре москвы2) Маникюр в центре москвы, чистые пруды3) Парикмахер-стилист в центре москвы4) Услуги косметолога5) Программы омоложения лица6) Элитный салон красоты в центре7) Салон красоты цены8) Программы ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт6 лет назад
Журналист для сайта [url=https://footballhd.ru/]https://footballhd.ru[/url] Портал footballhd.ru объявляет о расширении штатасотрудников и ищет журналиста новостной ленты. В задачу "новостника" входит главным образом наполнение сайта новостями (рерайт / копирайт / переводы). Обязательные требования к соискателю: - Мужчина / Женщина. - Образование: (высшее, желательно в ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $9
Требуется написать тексты для сайта по очистке вентиляции с ключами. Оплата 15 грн/1000 символов.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад