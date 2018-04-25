Оставлять положительные отзывы о продукции на всевозможных площадках

КопирайтингЗакрыт8 заявок165 просмотров
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Условия:

Новый продукт Моторное масло LUX OIL10W-40A3/ B4 Германия.

Малоизвестен для украинского потребителя.

Требования:

Создание положительного образа о продукте по средствам живых отзывов от «потребителей», «реализаторов», «специалистов»

и так далее, для украинского рынка.

По 20 в день.

Отзыв: 300-800 символов

Плата:

Договорная

Дополнительно:

Сайт - http://luxoil.de/#services

6 лет назад
guest_15246560324036
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад