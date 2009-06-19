Отчеты об отдыхе в Крыму

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Завершен13 заявок997 просмотров

Для нового проекта нужны Ваши отчеты об отдыхе в Крыму.

Обязательные требования:

1. Текст должен быть уникальным, т.е. отчет ранее нигде не публиковался.

2. Наличие своих фотографий (чем больше, тем лучше)

3. Указание актуальных цен (проживание, еда и т.п.)

4. Минимальный объём 5000 символов (с пробелами)

Оплата от 10$ (оплата Webmoney WMZ) за статью сразу по факту принятия статьи. Размер оплаты зависит от качества написания и фотографий. Подробнее напишу в ICQ.

Писать мне только в Аську: 105-54один-856

15 лет назад
mirsovetov
Леонид 
41 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранные исполнители

Artaletta
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
$10
2 дня
Автор пишет грамотные развернутые тексты, также радует и качество предоставляемых фотографий. Сотрудничеством полностью доволен!
Постановка задачи от заказчика четкая и без лирических отступлений, быстрая реакция на недочеты и рекомендации, как лучше исправить. Оплата сразу же после публикации материала. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
NastEnka8609
38 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$9
2 дня
Не хотел писать плохое... Сотрудничаем с 100-ми авторов. Можете прочитать отзывы о нас. Этот же исполнитель оказался худшим за всё время (это около 5 лет). Хочет оплату по максимуму, а делает работу хуже чем все авторы, которые нам встречались.
Если раньше я писала, что заказчик отличный, то сейчас он очень испортился. Начальные условия договора: cтатья на 5000 и уникальные фото от 10 шт. Оплата 2$ за 1000 и с собственным размещением на сайт статьи и фото. Сделала несколько статей - все ок. Сегодня написала еще одну и приложила 11 фото (Ханский дворец) На оле удивление сказал, что фотографий внутри дворца мало . Всего внутри 3 - снаружи различных объектов комплекса - 8 Прислала 2 фото - теперь качество плохое. С мобилки!!!! У меня все фото с одного цифровика и одного качества. Мол 2 фотки - однотипные, хотя на них изображены разные предметы утвари. Говорю, ок. Могу еще одну прислать, внутри дворца совершенно другую. Тода снаружи комплекса 7 фото - внутри - 5. Все объекты освещены, считаю, очень полная статья. Даже мои предыдущие не на столько хорошо затрагивали все объеты Отвn: не надо И показывает ссылку, где один добродушный человек писал про такой же дворец статью, выпотрошив весь цифровик, засняв каждый угол. Ну что теперь делать, раз ему не жалко. Вывод: заказчик зажрался, 20 подробных фото со своим размещением копирайтом за 2$ Для сравнения, писала статьи по туризму с 4 фотками без размещения по такой же цене!!! Обидно то, что зажравшись, человек не предупредил меня о изменившихся условиях, потратила 5 часов.
shushundra
Наталья 
44 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена на высшем уровне. К отлично написанному отзыву об отдыхе в Крыму было приложено множество качественных фотографий. Что не мало важно, выполнено в срок!
Сотрудничеством очень довольна! Абсолютно вменяемый заказчик. ТЗ - чёткое и ясное, оплата поступила своевременно. Очень приятный в общении человек. Спасибо, надеюсь еще поработаем!

Заявки фрилансеров

Artaletta
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
NastEnka8609
38 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
shushundra
Наталья 
44 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад

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