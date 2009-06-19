Отчеты об отдыхе в Крыму

Если раньше я писала, что заказчик отличный, то сейчас он очень испортился. Начальные условия договора: cтатья на 5000 и уникальные фото от 10 шт. Оплата 2$ за 1000 и с собственным размещением на сайт статьи и фото. Сделала несколько статей - все ок. Сегодня написала еще одну и приложила 11 фото (Ханский дворец) На оле удивление сказал, что фотографий внутри дворца мало . Всего внутри 3 - снаружи различных объектов комплекса - 8 Прислала 2 фото - теперь качество плохое. С мобилки!!!! У меня все фото с одного цифровика и одного качества. Мол 2 фотки - однотипные, хотя на них изображены разные предметы утвари. Говорю, ок. Могу еще одну прислать, внутри дворца совершенно другую. Тода снаружи комплекса 7 фото - внутри - 5. Все объекты освещены, считаю, очень полная статья. Даже мои предыдущие не на столько хорошо затрагивали все объеты Отвn: не надо И показывает ссылку, где один добродушный человек писал про такой же дворец статью, выпотрошив весь цифровик, засняв каждый угол. Ну что теперь делать, раз ему не жалко. Вывод: заказчик зажрался, 20 подробных фото со своим размещением копирайтом за 2$ Для сравнения, писала статьи по туризму с 4 фотками без размещения по такой же цене!!! Обидно то, что зажравшись, человек не предупредил меня о изменившихся условиях, потратила 5 часов.