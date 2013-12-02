Отредактировать и дополнить презентацию по треб-м

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Завершен7 заявок166 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо дополнить презентацию Power Point слайдами в соответсвии с заданными требованиями.

Тема презентации - общение и коммуникации между сотрудниками и руководителями.

Список требований есть.

Указывайте цену за работу прямо в проекте.

Срок сдачи - 28 ноября

11 лет назад
NataliaFilia
Наталия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

greatkat
40 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$30
3 дня
Екатерина, отлично справилась с работой. Все задачи выполнены отлично, получила грамотно выполненный заказ. Буду работать дальше, всем рекомендую!
Наталия очень серьезно относится к работе. Изначально были четко оговорены все требования, а по завершении проекта оплата была произведена в точно оговоренный срок. Чего еще желать? Все просто замечательно! Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

greatkat
40 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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