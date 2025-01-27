Требуется копирайтер для запуска школы мобильной фотографии. Необходимо подготовить 2-3 чек-листа, около 30 текстов для марафона, вести телеграм-канал с 2-3 постами в неделю, писать описания под рилсами (2 в неделю), рассылки и тексты для бота (около 15 штук), а также сценарии рилсов под таргет (18-20 штук).