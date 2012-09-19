Отзыв о фильме. Приватно для marinesko

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки148 просмотров

Необходимо написать расширенные комментарии к пяти фильмам.

13 лет назад
t-w-i
Юрий 
53 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$17
1 день
Марина в очередной раз подтвердила свой высокий уровень профессионализма.
Как всегда, от сотрудничества с Юрием остались только положительные впечатления

Заявки фрилансеров

marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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