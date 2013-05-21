Отзывы. Много. Естественные, насколько возможно

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка154 просмотра

Полное ТЗ отправлено. Сроки - после "майских". Лучше быстрее.

12 лет назад
helpixel
58 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
15 часов назад
12 лет назад
$750
10 дней
Все здорово. работаем дальше
С Катериной всегда приятно работать!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
15 часов назад
12 лет назад
Лучший копирайтер апреля
#1
Копирайтинг

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