Отзывы. Много. Естественные, насколько возможно

Приветствую. Нужны ответственные люди которые смогут писать от 7тыс знаков в день, в основном, на строй тематику. Заказы постоянные, смогу загружать по максимуму. Оплата раз в неделю на ВМ или Приват24. Сначала буду платить каждый ...