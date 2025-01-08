Отзывы на яндексе

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Закрыт58 заявок336 просмотров

Необходимы положительные отзывы на Яндексе для салона маникюра.

Написание отзывовЯндекс
4 месяца назад
guest_1736351786141
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Айнура
 
19 лет
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месяц назад
3 месяца назад
Ясмина
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Анна
 
39 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Алина
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Ангелина
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Юлія
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Дамира
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Кристина
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Крістіна
 
34 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Екатерина
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Андрей
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Катерина
 
17 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Дарья
 
27 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Анна
 
36 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Оксана
 
44 года
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Ольга
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Екатерина
 
24 года
год в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Алексей
 
42 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Павел
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Егор
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Меруерт
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Марат
 
16 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Бакдаулет
 
22 года
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Діма
 
24 года
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
АлёнаАндреевна
 
21 год
6 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Виктория
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Денис
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Сардор
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Анастасія
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Алеся
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Степан
 
39 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Ольга
 
36 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Євгенія
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Олег
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Кристина
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Никита
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
Марина
 
47 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Алина
 
21 год
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Ярослав
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Світлана
 
53 года
4 месяца в сервисе
Была
20 дней назад
4 месяца назад
Оксана
 
31 год
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Виктор
 
18 лет
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад
4 месяца назад
Ангелина
 
24 года
4 месяца в сервисе
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11 дней назад
4 месяца назад
Надежда
 
25 лет
4 месяца в сервисе
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3 месяца назад
4 месяца назад
Оксана
 
32 года
4 месяца в сервисе
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3 месяца назад
4 месяца назад
Александра
 
18 лет
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4 месяца назад
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Дарья
 
15 лет
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2 месяца назад
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Марта
 
20 лет
4 месяца в сервисе
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3 месяца назад
4 месяца назад
Сергей
 
21 год
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад
4 месяца назад
Альона
 
37 лет
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад
4 месяца назад
Юлия
 
30 лет
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад
4 месяца назад
Ева
 
24 года
5 месяцев в сервисе
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месяц назад
4 месяца назад
Дарія
 
32 года
5 месяцев в сервисе
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месяц назад
4 месяца назад
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
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2 дня назад
163 отзыва
4 месяца назад
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Копирайтинг
Наталія
 
33 года
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Михаил
 
16 лет
год в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Еріка
 
23 года
4 месяца в сервисе
Была
11 дней назад
4 месяца назад
Абдулазиз
 
29 лет
4 месяца в сервисе
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21 день назад
4 месяца назад