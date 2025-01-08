Требуется помощь в настройке контекстной рекламы Google Ads. Кампании настроены, но за неделю всего 4 показа для двух объявлений. Неясно, почему так мало показов и как улучшить ситуацию. Объявления имеют статус 'Обучение стратегии назначения ставок', но не показываются. Необходима консультация по повышению рейтинга и увеличению числа показов.