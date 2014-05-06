Отзывы об интернет-магазинах

Требуются авторы для написания качественных текстов на автомобильную тематику. Для начала сотрудничества с нами, вам нужно выполнить тестовое задание — написать текст от 600 символов на конкретную заданную тему. Если ваш текст будет удовлетворять нашим требованиям ...