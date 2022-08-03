Переделать текст приветственного поста

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Закрыт26 заявок491 просмотр

Добрый день, нужно стилистически корректно обработать данный текст. Текст предназначен для первого поста компании aquastyle. Компания занимается продажей и установкой водоочистных систем (фильтров). Цель сообества нативное продвижение."Приветствуем Вас в нашем сообществе! Наша команда упорно трудилась для вас весь год и сделала тысячи людей довольными!И вот настал момент, когда мы приняли решение развиваться в социальных сетях,чтобы быть ближе к нашим клиентам и сделать Вашу жизнь ещё проще!Здесь мы будем делиться с вами полезными лайфхаками, статьями,а так же Вы сможете задать интересующий Вас вопрос и оформить заказ в чате сообщества.Наша цель - создать сообщество, в котором Вы сможете найти единомышленников, быть в курсевсех важных моментов,связанных с фильтрами, а так же быстро сделать заказ и получить ответы на ваши вопросы.Желаем Вам прекрасного дня!До встречи."

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Заявки фрилансеров

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