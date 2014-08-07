Нужно два копирайтера для выполнения ежедневных задач по написанию статей. Планируемый объем 5-10 статей в день. 30 р./1000 знаков без пробелов. Копирайтеры нужны в помощь, так что цена окончательная.
Переделка описаний медицинской техники
Требуется переделать описания товаров в интернет магазине.
Медицинская техника, приборы и оборудование
Комплектующие к медтехнике.
ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1vtMpddxRiUSYIi878GlNfWFhRxC6Gz9pRZO8T-88yTM/edit?usp=sharing
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