Переписать и дописать страницы на сайте

$12
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Завершен1 заявка107 просмотров

Переписать две страницы на сайте в читаемый текст и сделать его продающим

Написать продающий текст "О компании". История создания, развитие и т.д.

9 лет назад
maxigood84
Максим 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$12
2 дня
Спасибо Надежде за учтенные пожелания в написании текстов! Хороший специалист. Всем советую!
Отличный заказчик! Четко поставленное тз и моментальная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад