Переписать синопсис.

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Есть синопсис написанный автором произведения. Он больше похож на перечисление событий, которые происходят в книге. Требуется специалист, который на основании этого текста сделает синопсис, после прочтения, которого, захочется прочитать всю книгу. Желательно увидеть пример ранее выполненной подобной работы.

13 лет назад
vivaart
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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