Переработка текстов на сайте

Есть молодой сайт www.bestchange.info. Работает на основе общеизвестного в Рунете скрипта, поэтому тексты там совсем не оригинальные. В связи с этим нужна ПОЛНАЯ переработка.

Итак, задание:

1. Переписать (глубокий рерайт или как это называется) всех текстов на сайте www.bestchange.info так, чтобы поисковики считали все тексты на сайте оригинальными.

2. Написать мини-статьи про следующие электронные валюты (список в приложении). Статьи, например, как на сайте www.bestchange.ru.

План статьи (текст около 500 символов):

Название валюты. Краткое описание (что за она, откуда происходит, кто гарант, каковы достоинства и недостатки и прочее).

Все статьи выдержать в одном стиле (должно получится похоже на энциклопедию-справочник). Обеспечить оригинальность не менее, чем на 90%. Обеспечить частоту встречания ключевых фраз:

мониторинг обменников 0,95/на каждые 500 символов

мониторинг обменных пунктов 0,74

обмен электронных валют 0,87

обмен электронных валют 0,87

электронные обменники 0,95

обмен вебмани 1,54

обмен wmr на wmz 1,25

выгодный обмен 1,43

электронные обменные пункты 0,74

мониторинг автоматических обменных пунктов 0,48

автоматический обмен webmoney 0,69

Указать цену за все. Всю работу отдам в одни руки. Выбор будет в пользу портфолио и низкой стоимости, сроки не очень ограничены (в пределах 2 недель). Идеально - если исполнитель уже имеет наработки на эту тему.