Переработка текстов на сайте

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  2. Копирайтинг
Завершен22 заявки589 просмотров

Есть молодой сайт www.bestchange.info. Работает на основе общеизвестного в Рунете скрипта, поэтому тексты там совсем не оригинальные. В связи с этим нужна ПОЛНАЯ переработка.

Итак, задание:

1. Переписать (глубокий рерайт или как это называется) всех текстов на сайте www.bestchange.info так, чтобы поисковики считали все тексты на сайте оригинальными.

2. Написать мини-статьи про следующие электронные валюты (список в приложении). Статьи, например, как на сайте www.bestchange.ru.

План статьи (текст около 500 символов):

Название валюты. Краткое описание (что за она, откуда происходит, кто гарант, каковы достоинства и недостатки и прочее).

Все статьи выдержать в одном стиле (должно получится похоже на энциклопедию-справочник). Обеспечить оригинальность не менее, чем на 90%. Обеспечить частоту встречания ключевых фраз:

мониторинг обменников 0,95/на каждые 500 символов

мониторинг обменных пунктов 0,74

обмен электронных валют 0,87

обмен электронных валют 0,87

электронные обменники 0,95

обмен вебмани 1,54

обмен wmr на wmz 1,25

выгодный обмен 1,43

электронные обменные пункты 0,74

мониторинг автоматических обменных пунктов 0,48

автоматический обмен webmoney 0,69

Указать цену за все. Всю работу отдам в одни руки. Выбор будет в пользу портфолио и низкой стоимости, сроки не очень ограничены (в пределах 2 недель). Идеально - если исполнитель уже имеет наработки на эту тему.

16 лет назад
turokh
Turokh 
57 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Amsaliona
Алёна 
33 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$35
10 дней
Работал с данным фрилансером. Очевидно, что Алёна является высококвалифицированным специалистом. Мое задание выполнила оперативно и грамотно. :-) Буду обязательно обращаться к ней еще. А также рекомендую Алёну другим заказчикам.
Заказчик опубликовал тексты, но вторую часть оплаты не перевёл. Сослался на форс-мажорные обстоятельства и пропал из виду.

Заявки фрилансеров

Amsaliona
Алёна 
33 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад

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