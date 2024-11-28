Ищем оператора чата для работы на дому в брачном агентстве. Требуется наличие ПК, высокоскоростной интернет и грамотный язык. График 6/1, возможен гибкий подход к времени. Заработная плата от 1500 $ еженедельно, оплата на карту банка. Обучение бесплатно, работа и обучение оплачиваются. Обязанности: написание и перевод писем, отчетность, взаимодействие с руководством.
Пересказ манги / манхвы / корейского комикса
Ищу фрилансера для создания текстового контента по манге или манхве (корейским комиксам).
Вы увлечены чтением манги и манхвы? Хотите превратить свое хобби в заработок? Тогда это предложение для вас!
Требуется специалист, способный создать текстовый контент на основе предоставленной мной манги или манхвы.
Обязанности:
Прочитать мангу или манхву по ссылке, которую я предоставлю.
Сделать 700 скриншотов ключевых моментов и событий.
Написать по одному предложению для каждого скриншота в документе Word, описывая происходящее на изображении (предложение должно занимать 1–1,5 строки).
Общий объем текста должен составлять не менее 55 000 символов без пробелов.
Требования:
Отличное владение русским языком, грамотность и хороший стиль.
Соблюдение сроков и высокое качество работы.
Умение писать кратко и ясно, избегая повторений и лишних деталей.
Способность глубоко понимать сюжет и персонажей манги/манхвы.
Я обеспечу вас подробной инструкцией по оптимизации процесса, чтобы работа была максимально быстрой и приятной. Вы сможете наслаждаться чтением и одновременно создавать уникальный и интересный контент.
Условия:
Оплата после выполнения работы.
Срок выполнения — 3 дня с момента получения ссылки на мангу/манхву.
Объем работы — одна манга/манхва (примерно 10–20 глав).
Оплата составляет 20 $ за 50 000 символов без пробелов и нумерации.
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