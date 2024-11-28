Пересказ манги / манхвы / корейского комикса

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки32 просмотра

Ищу фрилансера для создания текстового контента по манге или манхве (корейским комиксам).

Вы увлечены чтением манги и манхвы? Хотите превратить свое хобби в заработок? Тогда это предложение для вас!

Требуется специалист, способный создать текстовый контент на основе предоставленной мной манги или манхвы.

Обязанности:

Прочитать мангу или манхву по ссылке, которую я предоставлю.

Сделать 700 скриншотов ключевых моментов и событий.

Написать по одному предложению для каждого скриншота в документе Word, описывая происходящее на изображении (предложение должно занимать 1–1,5 строки).

Общий объем текста должен составлять не менее 55 000 символов без пробелов.

Требования:

Отличное владение русским языком, грамотность и хороший стиль.

Соблюдение сроков и высокое качество работы.

Умение писать кратко и ясно, избегая повторений и лишних деталей.

Способность глубоко понимать сюжет и персонажей манги/манхвы.

Я обеспечу вас подробной инструкцией по оптимизации процесса, чтобы работа была максимально быстрой и приятной. Вы сможете наслаждаться чтением и одновременно создавать уникальный и интересный контент.

Условия:

Оплата после выполнения работы.

Срок выполнения — 3 дня с момента получения ссылки на мангу/манхву.

Объем работы — одна манга/манхва (примерно 10–20 глав).

Оплата составляет 20 $ за 50 000 символов без пробелов и нумерации.

Microsoft WordНаписание текстов
5 месяцев назад
guest_1732807127028
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