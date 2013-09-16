Перевод с русского на английский + размещение

Тематика - разблокировка мобильных телефонов.

Есть 2 сайта на русском, с которых нужно переводить новости и товары и размещать их на двух англоязычных. На одном движок joomla+virtuemart, на другом самописный (объясню как размещать, всё достаточно просто).

Работа постоянная. На данный момент есть большое отставание - работы много. После полной синхронизации - 2 - 5 новостей и товаров в неделю на каждый сайт. Обязательно title и description (считаются при оплате) а также keywords, alt для картинок и title для ссылок.

Оплата - $2 за 1000 зн/бп. в начале месяца, за первые тексты - сразу, на webmoney или на карту привата. Если добавили заявку - пишите сразу в скайп (есть тут - weblancer.net/users/jazzistas). Я здесь не переписываюсь.