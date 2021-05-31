Перевод в электронную версию 17 страниц технического текста.

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Закрыт33 заявки724 просмотра

Перевод в электронную версию 17 страниц технического текста. Пример текста прикрепляю (обязательно посмотрите разборчив ли текст для вас) . Текст поддаётся распознаванию. Предлагайте ваши цены

4 года назад
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