Персонально для Дремук Ирина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка132 просмотра

Копирайт для сайта студ работ.

13 лет назад
aoleynichev
Антон 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$18
3 дня
Оперативность выполнения заказа, высокое качество, рекомендую)
Антон - очень ответственный заказчик. Четкое ТЗ, моментальная оплата и доброжелательное отношение. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание статей, новостей

    На постоянную работу требуется копирайтер для написания статей,новостей, пресс-релизов. Тексты на тему противоугонного оборудования, новости про акции, мероприятия, отчет о мероприятиях. Ждем ваших предложений

    Написание статей
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт, но задача для копирайтера

    Задача не совсем простая - надо совместить 3 статьи на одну тему (классификация отелей), взяв самое лучшее и полезное из каждой. Разбавить картинками хорошими с любого известного отельного сайта. Сделать всё в html чтобы сразу ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи автомобильной тематики

    Нужно будет написать 20 статей по 2050+_ символов на автомобильную тематику - такси, прокат автомобилей. Заголовки статей и ключевые слова предоставлю выбранному исполнителю, может быть 2 исполнителя. Оплата за каждую написанную статью ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта по ремонту квартир

    День добрый, уважаемые Фрилансеры. Есть новый сайт, нужно текстовое наполнение на 17 внутренних страниц(2-2.5к знаков)+главная. Требуется копирайтер не понаслышке знакомый с отделочными/ремонтными работами. При этом нужно гармонично включать по паре ключевых слов на ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать уникальные статьи

    $100

    Нужен рерайтер, который в состоянии самостоятельно искать источники для рерайта. Работа будет выглядеть следующим образом: 1. Я даю вам бренд, например «Gucci». 2. Вы находите адрес компании в определенном формате. ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад