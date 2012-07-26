Персонально для Дремук Ирина

День добрый, уважаемые Фрилансеры. Есть новый сайт, нужно текстовое наполнение на 17 внутренних страниц(2-2.5к знаков)+главная. Требуется копирайтер не понаслышке знакомый с отделочными/ремонтными работами. При этом нужно гармонично включать по паре ключевых слов на ...