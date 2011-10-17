Пиар и общение на автофорумах.

Добрый день!

Ищется человек увлекающийся автомобилями и имеющим понимание что такое шумоизоляция, парктроники, сигнализации и т.д.

Необходимо на форумах автомобилистов предлагать услуги установочного центра по доп оборудованию.

Создать группы в соцсетях и т.д.

Необходимо чтобы человек был в теме и желательно владел автомобилем.

Работа постоянного характера требующая в день 1-2 часа времени.