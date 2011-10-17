Крупному игровому порталу нужны копирайтеры с опытом работы. Возможна постоянная занятость на 1-2 года. Оплата 50 руб за 1К + премии + бонусы. ОСТАЛОСЬ 5 вакансий. ...
Пиар и общение на автофорумах.
Добрый день!
Ищется человек увлекающийся автомобилями и имеющим понимание что такое шумоизоляция, парктроники, сигнализации и т.д.
Необходимо на форумах автомобилистов предлагать услуги установочного центра по доп оборудованию.
Создать группы в соцсетях и т.д.
Необходимо чтобы человек был в теме и желательно владел автомобилем.
Работа постоянного характера требующая в день 1-2 часа времени.
Заявки фрилансеров
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