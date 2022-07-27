Писать посты , нужен креатив

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок803 просмотра

Здравствуйте кадровое агенситво ищет сотрудника в компанию Zara+ который будет писать креативные посты, только для граждан РФ , писать в телеграм @kate_s1ren или в WhatsApp +79250458254

3 года назад
ekaterina-siren
Екатерина 
31 год
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