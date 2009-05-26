Подбор домена

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен31 заявка1147 просмотров
#1$

Нужен домен для спокойных новостей в зоне RU.

Новости без политики, без насилия, спокойные интересные новости.

Желательно, но не обязательно наличие слова news в имени.

Имя домена может быть как абстрактным, так и что-то значащим.

Обязательное условие: домен должен легко произноситься, восприниматься на слух, и печататься на клавиатуре. В домене не должны использоваться сложные символы и их сочетания, например не нужно использовать буквы "j" (путается с "y"), ll (двойная согласная), dz (хрен произнесёшь) и т.п. Также не нужно предлагать домены типа super-puper-samyi-interesnij-domen.ru или tipa-news.ru (русское и англ. слова не сочетаются)

В домене не должно быть чёрточек и цифр, максимальная длина имени - 8 символов.

Домен должен быть свободен ( проверяйте на https://www.nic.ru/cgi/na.cgi )

16 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

sunsmile
Оксана 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
Всё отлично!
Исключительно приятный заказчик. С оплатой никаких проблем.

Заявки фрилансеров

sunsmile
Оксана 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад

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