Подбор материалов и написание статей

$100
КопирайтингЗавершен22 заявки366 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте,

Для поддержания веб-сайта удаленно необходим человек, умеющий писать статьи и искать материал в сети.

Работа скорее не основная, но интересная и постоянная. 1 статья = 150 WMR

Пример статьи удовлетворяющей моим требования:

http://dekatop.com/archives/4982

http://dekatop.com/archives/2655

http://dekatop.com/archives/5419

Искать фотографии и размещать статьи не нужно, чистый интересный текст.

Необходимо:

- писать 3 статьи в неделю в формате рейтинг Топ 10, на интересную, развлекательную тему из списка одобренных тем. Сдавать списком в конце недели.

- искать материал для этих 3 статей в неделю в интернете. (помогу, расскажу)

- предлагать новые интересные темы для будущей работы.

Не тратим время свое и мое:

- «Сейчас найду статью Топ 10 и перекопирайчу», — несколько лет занимаюсь этой темой, много написал сам, с таким подходом не сработаемся сразу.

- «О, топ 10, это легко», — 10 диет.., 10 способов…, 10 упражнений для ягодиц, 10 вещей в поезде и прочее — это не формат.

Написание статей
10 лет назад
Pacific
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Olga-Urban
Ольга 
38 летКазахстан
11 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$100
30 дней
Сотрудничество состоялось, рекомендую Ольгу, как надежного и профессионального исполнителя.
Спасибо Ярославу за очень интересный проект, который пополнил копилку и моих знаний. Условия работы на высоте, продолжаем сотрудничать!
  • Похожие заказы

  • Требуются копирайтеры

    Здравствуйте. На постоянное сотрудничество требуется: Копирайтер, рерайтер, разбирающийся в мебельной тематике для описаний мебели и предметов интерьера. Обязанности: - Находиться в сети в течение дня; - Быстро реагировать на сообщения; - Готовность переделывать работу по объективным замечаниям. Оплата WMR, 30 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Продающие тексты

    На лединг нужно продающие тексты, отзывы, фразы как плюсы услуги + Нужны продающие тексты в блог (используется как прокладка)

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужны SEO-тексты

    Нужны тексты для ИМ бытовой техники для разделов. Для одного из разделов уже готов текст, нужно написать аналогичные с той же структурой и смыслом для других разделов сайта. Текст пример - http://clck.ru/9C2tq Длина статей - 1000 ...

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер для написания статей по страхованию

    В связи с расширением штата разыскивается копирайтер, настроенный на долгосрочную работу по написанию статей и другого текстового материала по автострахованию. Предварительный отбор по портфолио. Кандидаты, прошедшие предварительный отбор получат приглашение на собеседование по Skype. ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать отзывы

    $50

    Нужно написать отзывы к услуге. В вордовский файлик. Общий объем ~2 000 знаков. Общего характера. Детальнее в личку, на другие контакты не отвечу.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Креативный текст. Грузовое такси

    Всем привет! Требуется написать пробный креативный текст на 1000-1200 збп. Пример текста в приложении. Рерайт не нужен. Уникальность строго 100%. Оплата wmz после сдачи работы. Прошу указывать стоимость и сроки.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статьи по онлайн обучению

    Нужен хороший копирайтер для написания текстов по образовательной тематике, обучение онлайн, изучение английского языка.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт фильмов

    Нужен рерайтер на сайт кино. Тексты будут каждый день, если будите писать быстро без задержек. Требования к тексту: Писать без ошибок, чтоб был смысл текста. Оплата каждый день, после получения текста. Оплата за 1000 символов ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт

    $50

    10 Обзорных статей про услуги по интерьеру, 5000 знаков, копирайт статьи должны содержать следующие запросы: дизайн интерьера- 15 вхождений дизайн квартир- 15 вхождений дизайн интерьера дома- 15 вхождений студия дизайна интерьера- 15 вхождений дизайн интерьера гостиной- 15 вхождений дизайн кухни- 15 ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад