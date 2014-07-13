Подбор материалов и написание статей

Здравствуйте. На постоянное сотрудничество требуется: Копирайтер, рерайтер, разбирающийся в мебельной тематике для описаний мебели и предметов интерьера. Обязанности: - Находиться в сети в течение дня; - Быстро реагировать на сообщения; - Готовность переделывать работу по объективным замечаниям. Оплата WMR, 30 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Для поддержания веб-сайта удаленно необходим человек, умеющий писать статьи и искать материал в сети.
Работа скорее не основная, но интересная и постоянная. 1 статья = 150 WMR
Пример статьи удовлетворяющей моим требования:
http://dekatop.com/archives/4982
http://dekatop.com/archives/2655
http://dekatop.com/archives/5419
Искать фотографии и размещать статьи не нужно, чистый интересный текст.
Необходимо:
- писать 3 статьи в неделю в формате рейтинг Топ 10, на интересную, развлекательную тему из списка одобренных тем. Сдавать списком в конце недели.
- искать материал для этих 3 статей в неделю в интернете. (помогу, расскажу)
- предлагать новые интересные темы для будущей работы.
Не тратим время свое и мое:
- «Сейчас найду статью Топ 10 и перекопирайчу», — несколько лет занимаюсь этой темой, много написал сам, с таким подходом не сработаемся сразу.
- «О, топ 10, это легко», — 10 диет.., 10 способов…, 10 упражнений для ягодиц, 10 вещей в поезде и прочее — это не формат.
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