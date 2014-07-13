Подбор материалов и написание статей

Здравствуйте,

Для поддержания веб-сайта удаленно необходим человек, умеющий писать статьи и искать материал в сети.

Работа скорее не основная, но интересная и постоянная. 1 статья = 150 WMR

Пример статьи удовлетворяющей моим требования:

http://dekatop.com/archives/4982

http://dekatop.com/archives/2655

http://dekatop.com/archives/5419

Искать фотографии и размещать статьи не нужно, чистый интересный текст.

Необходимо:

- писать 3 статьи в неделю в формате рейтинг Топ 10, на интересную, развлекательную тему из списка одобренных тем. Сдавать списком в конце недели.

- искать материал для этих 3 статей в неделю в интернете. (помогу, расскажу)

- предлагать новые интересные темы для будущей работы.

Не тратим время свое и мое:

- «Сейчас найду статью Топ 10 и перекопирайчу», — несколько лет занимаюсь этой темой, много написал сам, с таким подходом не сработаемся сразу.

- «О, топ 10, это легко», — 10 диет.., 10 способов…, 10 упражнений для ягодиц, 10 вещей в поезде и прочее — это не формат.