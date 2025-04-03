Требуется написать небольшой положительный текст. Возможен использование искусственного интеллекта для создания текста. Объем и стиль текста могут быть обсуждены.
Подготовить обзор сервиса ИИ GPT , нейросети
Подготовить обзор сервиса ИИ GPT , нейросети
Ищем кто увлекается ИИ и GPT, нейронками. Находим интересные и новые нейронки, и делаем обзоры на разные сервисы, как работает, для чего нужен, какие есть аналоги и прочее. результат делаем в видео, инструкция,/ презентации можно с помощью GPT и нейронками. Тех знаний не нужно смотрим именно сервисы now code но понимание тех вопросов желательно
сообщите цену и сроки за один такой обзор
Заявки фрилансеров
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