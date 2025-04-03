Подготовить обзор сервиса ИИ GPT , нейросети

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Открыт6 заявок164 просмотра

Подготовить обзор сервиса ИИ GPT , нейросети

Ищем кто увлекается ИИ и GPT, нейронками. Находим интересные и новые нейронки, и делаем обзоры на разные сервисы, как работает, для чего нужен, какие есть аналоги и прочее. результат делаем в видео, инструкция,/ презентации можно с помощью GPT и нейронками. Тех знаний не нужно смотрим именно сервисы now code но понимание тех вопросов желательно
сообщите цену и сроки за один такой обзор

ChatGPTНейросети
месяц назад
Артемий
год в сервисе
Был
13 часов назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Яна
 
19 лет
20 дней в сервисе
Была
16 часов назад
20 дней назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
21 час назад
49 отзывов
месяц назад
Олена
 
39 лет
месяц в сервисе
Была
17 дней назад
месяц назад
Ярослав
 
14 лет
4 года в сервисе
Был
5 часов назад
1 отзыв
месяц назад
Марк
 
21 год
2 года в сервисе
Был
25 дней назад
4 отзыва(-1)
месяц назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
3 отзыва(-1)
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