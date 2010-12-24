Подготовить текст для информационных страниц сайта

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Закрыт25 заявок359 просмотров

Требуется подготовить текст на Украинском языке для информационных страниц мебельного сайта.

Сайт занимается продажей кухонь, фасадов, моек и т.д.

Всего страниц на данный момент две: 1. О компании 2. Технические советы.

Будут предоставлены ссылки на страницы с похожей информацией.

Нужно сделать копирайт, рерайт и перевод на Украинский язык.

Текст должен простой и понятный для домохозяек.

Просьба указать сроки и стоимость.

Приступать к работе можно сразу после согласования.

14 лет назад
KonstantinBlack
52 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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