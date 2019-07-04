Чтобы работадатели закупали ноуты типа таких Делее настраивался EasyWork24 (про это можно не писать особо, есть много статей), но нужно чтобы система раз в 1 минуту делала скрин и отправляла его куда-то в систему, ...
Подготовка и постинг комментариев
Нужно проставить 100 комментариев на сайтах (инфо-сайты, блоги, форумы) по предоставленному списку. Тексты комментариев нужно готовить самостоятельно, отталкиваясь от контента страницы. Основная задача, чтобы в комментарии осталась ссылка на требуемый сайт (не была удалена при проверке модератором).
Если у вас есть опыт подобной работы, то итак знаете, как это делается. Если опыта нет, но есть желание попробовать, распишу более подробно в личку.
В заявках указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки.
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