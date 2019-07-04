Подготовка и постинг комментариев

Нужно проставить 100 комментариев на сайтах (инфо-сайты, блоги, форумы) по предоставленному списку. Тексты комментариев нужно готовить самостоятельно, отталкиваясь от контента страницы. Основная задача, чтобы в комментарии осталась ссылка на требуемый сайт (не была удалена при проверке модератором).

Если у вас есть опыт подобной работы, то итак знаете, как это делается. Если опыта нет, но есть желание попробовать, распишу более подробно в личку.

В заявках указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки.