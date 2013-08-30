Подготовка описаний товаров для интернет-магазинов

Нужна продающая страница. Раздел Инет маркетинг. Тема "Курс построение базы подписчиков" Будет видео ролик, продажа курса. От Вас перечень материалов для текста.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для интернет-магазина.
Есть карточка товара в ворде, в котором:
1) Описание товара отсутствует вообще
2) Описание есть, но объем текста менее 3-х абзацев
3) Описание есть, объем 3 и более абзацев
По п.1 нужно написать 2–3 абзаца текста
По п.2 нужно сделать рерайт на основе имеющегося + написать 2–3 абзаца текста
По п.3 тупо сделать рерайт
После подготовки текста, по п.1,2,3 необходима проверка на уникальность. Должно быть более 95% на text.ru или Copyscape.com и вместе с итогами мне присылаются ссылки или принтскрин
Только для опытных, со стажем и положительными отзывами. Предоплата за каждые 50 шт.
Всего будет от 500–1000 товаров. Каждый товар — порядка 1000–1200 знаков.
Цена: 30 р/ 1000 зн.
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