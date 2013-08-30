Подготовка описаний товаров для интернет-магазинов

Для интернет-магазина.

Есть карточка товара в ворде, в котором:

1) Описание товара отсутствует вообще

2) Описание есть, но объем текста менее 3-х абзацев

3) Описание есть, объем 3 и более абзацев

По п.1 нужно написать 2–3 абзаца текста

По п.2 нужно сделать рерайт на основе имеющегося + написать 2–3 абзаца текста

По п.3 тупо сделать рерайт

После подготовки текста, по п.1,2,3 необходима проверка на уникальность. Должно быть более 95% на text.ru или Copyscape.com и вместе с итогами мне присылаются ссылки или принтскрин

Только для опытных, со стажем и положительными отзывами. Предоплата за каждые 50 шт.

Всего будет от 500–1000 товаров. Каждый товар — порядка 1000–1200 знаков.

Цена: 30 р/ 1000 зн.