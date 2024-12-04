Требуется копирайтер или маркетолог для написания текста для лендинга, посвященного коллаборации фитнес-курса и сетевой компании по продаже еды. Необходим креативный и привлекательный текст для двух блоков, который сделает сайт эффективным и привлекательным для посетителей.