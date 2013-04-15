Нужны копирайтеры-рерайтеры на постоянную работу. Необходимо писать описания на различные развлекательные заведения. Тексты должны быть красиво изложены и написаны с определенными требованиями. Основные требования: умение писать хорошие тексты, грамотность, пунктуальность, ответственность. ...
Подготовка продающего текста
Подготовить продающий текст для программы "H&B control". Подробности в брифе.
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