Подготовка продающего текста

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка87 просмотров

Подготовить продающий текст для программы "H&B control". Подробности в брифе.

12 лет назад
arrafig
Рафик 
70 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

loria
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$50
4 дня
Огромное спасибо Ларисе! В срок получил не только качественный продающий текст, но и готовый макет продающей страницы. Все мои пожелания были учтены. С Ларисой приятно работать, легко решать рабочие вопросы, т.к. она одновременно и отличный специалист, и позитивный человек. Рекомендую всем. Лично я буду сотрудничать с ней и в дальнейшем.
Интересный заказ, готовый к диалогу заказчик, мгновенная оплата. Приятное, теплое сотрудничество. Для таких людей и таких сайтов писать одно удовольствие!:) И еще, что очень важно для меня – возможность узнать нечто новое, расширить свою копирайтерскую «географию».

Заявки фрилансеров

loria
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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