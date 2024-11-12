Поиск авторов для расследований и лонгридов

Я ищу авторов, которые имеют опыт работы с большими форматами: расследования, истории, лонгриды и т.д.

На первом этапе мы обсуждаем тему/темы, если нам нравится - обговариваем гонорар, сроки и что мы хотим получить на выходе.

Гонорары у нас такие же высокие, как и требования к темам и их исполнению.

Для того, чтобы понимать, что я от вас жду, почитайте истории, опубликованные на сайте База.

Если у вас есть оригинальные герои, сюжеты и темы - пишите.

Также могу предоставить темы, под которые нужен автор.

Главное - чтобы автор чувствовал тему

Если нас устроит первый опыт совместной работы, далее можем обсуждать штатную работу.