Поиск авторов для расследований и лонгридов

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Закрыт1 заявка23 просмотра

Я ищу авторов, которые имеют опыт работы с большими форматами: расследования, истории, лонгриды и т.д.

На первом этапе мы обсуждаем тему/темы, если нам нравится - обговариваем гонорар, сроки и что мы хотим получить на выходе.

Гонорары у нас такие же высокие, как и требования к темам и их исполнению.

Для того, чтобы понимать, что я от вас жду, почитайте истории, опубликованные на сайте База.

Если у вас есть оригинальные герои, сюжеты и темы - пишите.

Также могу предоставить темы, под которые нужен автор.

Главное - чтобы автор чувствовал тему

Если нас устроит первый опыт совместной работы, далее можем обсуждать штатную работу.

Написание статей
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Игорь
 
43 года
6 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
6 месяцев назад