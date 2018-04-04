Помочь перебрать слова для семантического ядра

Добрый день,

Необходимо перебрать ключевые слова для семантического ядра для одного из разделов секс шопа.

Задача четко прописана в ТЗ. Думать не надо, а надо просто перебирать слова.

Ставка - 200 рублей за 1 час. Готов делать предоплату на 3 часа.

С меня четкое ТЗ + готовность отвечать на все вопросы голосом или текстом по почте или в скайпе.

Это отдельный проект. Длительность - около 20 часов.

Андрей