Помочь перебрать слова для семантического ядра

35 руб./обзор размером 300-400 симв. Цена не обсуждается. Оплата Вебмани. Вот ТЗ на неудачном опыте другого автора: https://docs.google.com/document/d/1SlBTmmsdyXMLkjyW-eqmLC53AuevZ95ExdlvkBY5Vh0/edit
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Добрый день,
Необходимо перебрать ключевые слова для семантического ядра для одного из разделов секс шопа.
Задача четко прописана в ТЗ. Думать не надо, а надо просто перебирать слова.
Ставка - 200 рублей за 1 час. Готов делать предоплату на 3 часа.
С меня четкое ТЗ + готовность отвечать на все вопросы голосом или текстом по почте или в скайпе.
Это отдельный проект. Длительность - около 20 часов.
Андрей
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