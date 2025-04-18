Помощь лингвиста для конланг языка (выдуманный язык для книги)

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Здравствуйте!
Я давно хочу написать книгу в жанре фэнтези и подхожу к этому делу довольно скрупулезно. Именно поэтому хотелось бы получить консультацию лингвиста, которому было бы интересно помочь в составлении нереального (несуществующего) языка со всеми его правилами, особенностями и т.д.

У меня уже придумана основа языка, дополнения, правила и основы грамматики. Мне нужно удостовериться, что я нигде не ошиблась, не запуталась и банально "глаз не замылился". Само собой, я готова выслушать предложения и улучшить язык! Еще хочется дополнительно создать небольшой словарь базовых слов.

Спасибо!

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