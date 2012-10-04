Посты в блог об интернет-продвижении

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок134 просмотра

Что нужно?

Написание постов в блог на тему "интернет-маркетинг". Предоставляю ссылки на источники, откуда брать информацию. Нужны уникальные (100%) тексты с умеренной тошнотой, посты в тематический блог.

Какой объем работы?

В начале выдам тестовое задание (написать 2 поста). Далее, если сработаемся, объем будет 3 поста/ неделя.

Оплата.

40-60 руб./1000 зн. Эл. платежные системы/ безнал.

Написание постов
13 лет назад
tochkaru
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров