Посты в блог об интернет-продвижении

Что нужно?

Написание постов в блог на тему "интернет-маркетинг". Предоставляю ссылки на источники, откуда брать информацию. Нужны уникальные (100%) тексты с умеренной тошнотой, посты в тематический блог.

Какой объем работы?

В начале выдам тестовое задание (написать 2 поста). Далее, если сработаемся, объем будет 3 поста/ неделя.

Оплата.

40-60 руб./1000 зн. Эл. платежные системы/ безнал.