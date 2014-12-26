Постинг на форумах и досках объявлений

Здравствуйте.

Нужен специалист, или команда, которая займётся постингом наших услуг на различных досках объявлений, тематических площадках и т.д.

Нужно написать толковые тексты там, где их нет.

Плюс тому, кто разбирается, что куда раскидать, как прикрутить к этому сео и, возможно, даже сделать последующий анализ.

Только пожалуйста, не пишите в личку. Оставляйте в заявке.