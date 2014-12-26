Постинг на форумах и досках объявлений

Для сайта по остеклению балконов нужно сделать описания категорий по 1000-1500 збп. Всего 14 категорий (отделка балконов, остекление балконов, работы под ключ, фото, обивка вагонкой и т.п.) Могу оплатить 40 руб./1000 збп, итого около 500 руб. Тексты нужны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужен специалист, или команда, которая займётся постингом наших услуг на различных досках объявлений, тематических площадках и т.д.
Нужно написать толковые тексты там, где их нет.
Плюс тому, кто разбирается, что куда раскидать, как прикрутить к этому сео и, возможно, даже сделать последующий анализ.
Только пожалуйста, не пишите в личку. Оставляйте в заявке.
- Похожие заказы
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется написание продающего текста на сайт одностраничник. Тематика — женские часы Сегмент покупателей : молодые мужчины и парни, ищущие подарок своим девушкам. написать продающий текст, исходя из сегмента, включая — обозначить проблему, показать решение, +отзывы клиентов Тупо описание — ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Рерайт для новостного сайта тематика - медицина, здоровье. Работа постоянная на длительный период- еженедельно 3-5 материалов. (не обязательно каждый день, но не менее 4 дней в неделю). Материалы есть готовые, источник получения новых ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Интересное задание - нужно поиграть в игру на android ( обязательно наличие смартфона или планшета ) по ней написать Тех-задание на 4 стр минимум текста для программиста. Что должно быть в ТЗ ? ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день, необходимы обзоры платежных систем, с картинками, комиссиями, преимуществами, особенностями, какие модули есть...ну и т.д. Пишите цену за 1 обзор(фикс) мин.кол.во знаков 4к. Обзоры должны быть интересные и легкочитаемые.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $2000
Нужны: копирайтеры владеющие английским и испанским языком. Контент: описание моделей, виды поломок и их устранения. длина статей от 1500-3000 знаков без пробелов. обязательна оптимизация под поисковые движки используя мета тэги. цена 30 руб за 1000 знаков Работы ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад
Статьи до 500 символов По одной на каждую тему: Медицина в Будапеште Экскурсии Будапешта Обучение в Будапеште Дети в Будапеште Автомобили в Будапеште Оплата на яндекс кошелек или карту. Благодарю за отклики.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен seo-рерайт всего сайта с подбором ключевых слов и размещением информации на CMS: Dle. Указывайте стоимость за 1 000 символов уже с размещением и ключевыми словами(1-1,5$). По сути нужно подготовка сайта к дальнейшему продвижению. Жду ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт9 лет назад