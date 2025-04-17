Потрібна стаття для блогу (копірайтинг)

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Закрытнет заявок39 просмотров

Шукаю виконавця для написання статті у блог. Тематика — прикладна, з користю для читача. Надішлю план і приклади. Важливо: грамотність, структура, відсутність «води». Текст потрібен у Google Docs із підзаголовками та списками.

Google DocsНаписание статей
3 дня назад
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3 дня назад

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