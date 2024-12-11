Потрібно по ТЗ написати текст на головну

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка9 просмотров

Вітаю ,

Перед тим, як подавати заявку, прочитайте умови!

Нам потрібен якісний текст англійською на головну сторінку мережі вет клінік.

Ніякі ШІ та перекладачі не приймаються, перевіряється.

Якщо у вас гарний англійський та ви вмієте класно висловлювати думки, це для вас!


ТЗ = Ветеринарная клиника в Дубае.

Тестовое задание

Написать = Вітальний блок тексту. Об’єм від 500 до 600 символів контенту

https://docs.google.com/document/d/161lTvAFojHNIXU45t7ymW0tQuofDiROq/edit#heading=h.gjdgxs

Срок: 3 дня.

Написание текстов
5 месяцев назад
kolbear
Артур 
42 года
10 лет в сервисе
Был
11 часов назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 отзыва
5 месяцев назад

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