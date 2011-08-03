Практика и теория приема DVB-S2

КопирайтингЗавершен3 заявки237 просмотров
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Требуется написать статью "Практика и теория приема DVB-S2". В помощь автору есть ветка на форуме, где обсуждается данная тема. Так же будет предоставлена выборка с этой же ветки важных мыслей и фактов. Требование по статье: интересная подача информации для энтузиастов, количество знаков не менее 2000. Написать можно на русском языке, далее мы переведем. Статья пишется для этого сайта http://www.proftuners.com/.

12 лет назад
Vladimir2373
Владимир 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alla2300
30 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Оперативное исполнение, и приемлемые расценки, рекомендуем.
Хороший заказчик, давал советы в ходе работы, за что спасибо. Проблем с оплатой не было.
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