Требуется написать статью "Практика и теория приема DVB-S2". В помощь автору есть ветка на форуме, где обсуждается данная тема. Так же будет предоставлена выборка с этой же ветки важных мыслей и фактов. Требование по статье: интересная подача информации для энтузиастов, количество знаков не менее 2000. Написать можно на русском языке, далее мы переведем. Статья пишется для этого сайта http://www.proftuners.com/.