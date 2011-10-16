Пресс-релизы по курсу Этика деловых отношений

Требуется разработка 2х учебных пресс-релизов:

1.Вы возглавляете подразделение компании. Напишите объявление о собрании по итогам работы в первом полугодии. Не забудьте о повестке собрания и других важных элементах такого объявления.

2.Вы возглавляете кадровую службу компании и Вам необходимо проинформировать внешнюю общественность об открытии в компании нового направления деятельности по производству инновационных скворечников. Вам необходимо набрать двух инженеров и трех рабочих, но руководство не дает денег для опубликования рекламного объявления. Необходимо написать пресс-релиз о новом направлении, который возбудил бы интерес потенциальных соискателей. Учтите, что прямую рекламу СМИ не пропустят. Напишите такой пресс-релиз, чтобы была высокая вероятность его опубликования, и чтобы он привлек интерес потенциальных соискателей к Вашей компании. Объем — 800 знаков.