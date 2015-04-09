Придумать 45 коротких рекламных объявлений на основе ключевых слов

Заказ срочный, нужно приниматься за работу сразу после принятия заявки.

Задание интересное и несложное, но есть свои особенности.

Требуется придумать заголовки и тексты объявлений для рекламной кампании. Ключевые слова подобраны - то есть фактически содержание есть, нужно только их скомпоновать в тексты.

Тематика - тренинги личностного роста.

Каждое объявление в среднем 100 символов с пробелами, 85 символов без пробелов.

Нужно сделать 45 объявлений, то есть в среднем будет итого 4500 символов с пробелами, 3850 символов без пробелов.

Требование к заголовкам: длина не более 33 символов с пробелами, должен содержать 1-2 ключевых фразы (по возможности).

Требование к текстам объявлений: длина не более 75 символов с пробелами и знаками препинания, должен содержать все ключевые фразы, подобранные к этому объявлению (преимущественно те, которых нет в заголовке, а если входит, то вообще все).

Текст должен быть читабельным и продающим, без грамматических ошибок.

Примеры будут в шаблоне, несколько объявлений уже сделано.

Требования к оформлению - я вам скину шаблон в Excel, в нем есть столбцы Номер объявления, Фраза, Заголовок, Текст - эти столбцы нужно будет заполнить. Файл с ключевыми фразами также скину.

После того как приму вашу заявку и скину материалы, нужно будет сделать часть работы и прислать мне, чтобы показать, что вы все верно поняли и избежать ошибок в дальнейшей работе.

Предложите свою цену.