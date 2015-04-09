Необходимо написать продающий текст для одностраничника. Тематика - недвижимость в Чехии. Подчеркну - нужен не просто текст, а продающий текст. Со всеми триггерами, фишками и прочим НЛП... Умеющих красиво писать про ...
Придумать 45 коротких рекламных объявлений на основе ключевых слов
Заказ срочный, нужно приниматься за работу сразу после принятия заявки.
Задание интересное и несложное, но есть свои особенности.
Требуется придумать заголовки и тексты объявлений для рекламной кампании. Ключевые слова подобраны - то есть фактически содержание есть, нужно только их скомпоновать в тексты.
Тематика - тренинги личностного роста.
Каждое объявление в среднем 100 символов с пробелами, 85 символов без пробелов.
Нужно сделать 45 объявлений, то есть в среднем будет итого 4500 символов с пробелами, 3850 символов без пробелов.
Требование к заголовкам: длина не более 33 символов с пробелами, должен содержать 1-2 ключевых фразы (по возможности).
Требование к текстам объявлений: длина не более 75 символов с пробелами и знаками препинания, должен содержать все ключевые фразы, подобранные к этому объявлению (преимущественно те, которых нет в заголовке, а если входит, то вообще все).
Текст должен быть читабельным и продающим, без грамматических ошибок.
Примеры будут в шаблоне, несколько объявлений уже сделано.
Требования к оформлению - я вам скину шаблон в Excel, в нем есть столбцы Номер объявления, Фраза, Заголовок, Текст - эти столбцы нужно будет заполнить. Файл с ключевыми фразами также скину.
После того как приму вашу заявку и скину материалы, нужно будет сделать часть работы и прислать мне, чтобы показать, что вы все верно поняли и избежать ошибок в дальнейшей работе.
Предложите свою цену.
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