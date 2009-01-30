Придумать кличку для алабая

# 1 — $

Необходимо придумать кличку для среднеазиатской овчарки кобеля. Кличка должна начинаться на букву Д. Состоять из нескольких слов.

Эти слова можно использовать отсюда http://www.koncha-zaspadog.kiev.ua/klichki/ . Первое слово на букву Д. А остальные слова на любую букву.

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