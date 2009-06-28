Придумать название домена сайта

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Задача: Придумать незанятый домен в зоне .ru

Тематика: on-line консультации в реальном времени, поиск работы, фриланс - ресурс... и т.д. Возможности взаимодействия с клиентами: обмен мгновенными сообщениями (чат), аудио/видео связь, возможность конференций. Так же на портале будет удобная биллинговая система, интеграция с платёжными системами. Для удобства общения экспертам будет предложен удобный десктоп клиент.

Требование к домену:

1. В названии домена должно быть название фирмы, то есть название будет позиционироваться в дальнейшем как бренд.

2. Был в зоне .ru был доступен для регистрации.

3. Домен должен быть уникальным, приятно звучащим и легко запоминающимся.

4. Не принимаются варианты с пародией на слова.

5. Был коротким.

6. Имя сайта должно быть однословным или двухсловным

7. Был однозначным при записи (без щ, ч, ш и других «сложных букв»).

8. Из названия было понятна суть сайта, или хотя бы тематика.

Похожие ресурсы: http://www.liveperson.com/

Несколько ссылок, где можно проверить домен:

www.networksolutions.com

www.godaddy.com

www.eurodns.com

www.nic.ru

ВАЖНО:

- Участие не оплачивается.

- Количество вариантов от 1 участника – не ограничено

ПРОСЬБА:

- Пожалуйста, публикуйте свои варианты без комментариев, каждый домен в новой строчке;

- Предварительно проверяйте в указанных выше зонах;

- Защищайте свою работу паролем (пароль в личку), либо отсылайте сразу в личку;

- Если публикуете новые варианты, то желательно включать старые тоже, разделив их.