Нужен рерайт нескольких материалов. Тема безопасность. Писать нужно для людей! Оплата вебмани рубли.
Придумать название домена сайта
Задача: Придумать незанятый домен в зоне .ru
Тематика: on-line консультации в реальном времени, поиск работы, фриланс - ресурс... и т.д. Возможности взаимодействия с клиентами: обмен мгновенными сообщениями (чат), аудио/видео связь, возможность конференций. Так же на портале будет удобная биллинговая система, интеграция с платёжными системами. Для удобства общения экспертам будет предложен удобный десктоп клиент.
Требование к домену:
1. В названии домена должно быть название фирмы, то есть название будет позиционироваться в дальнейшем как бренд.
2. Был в зоне .ru был доступен для регистрации.
3. Домен должен быть уникальным, приятно звучащим и легко запоминающимся.
4. Не принимаются варианты с пародией на слова.
5. Был коротким.
6. Имя сайта должно быть однословным или двухсловным
7. Был однозначным при записи (без щ, ч, ш и других «сложных букв»).
8. Из названия было понятна суть сайта, или хотя бы тематика.
Похожие ресурсы: http://www.liveperson.com/
Несколько ссылок, где можно проверить домен:
ВАЖНО:
- Участие не оплачивается.
- Количество вариантов от 1 участника – не ограничено
ПРОСЬБА:
- Пожалуйста, публикуйте свои варианты без комментариев, каждый домен в новой строчке;
- Предварительно проверяйте в указанных выше зонах;
- Защищайте свою работу паролем (пароль в личку), либо отсылайте сразу в личку;
- Если публикуете новые варианты, то желательно включать старые тоже, разделив их.
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