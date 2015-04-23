Придумать название компании коллективных скидок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен57 заявок1706 просмотров
#1$50

Название уже выбрали, всем спасибо за участие!!!

Победительнице написали в личку о ее победе )))

14 лет назад
ID11
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

Terra-bit
Дан 
44 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
#1
Все в порядке.
Спасибо за конкурс. Четкое ТЗ и внимательное отношение - мой плюс!

Заявки фрилансеров

Terra-bit
Дан 
44 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
#1