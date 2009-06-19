Добрый день! Необходимо наполнение сайта качественным контентом (уникальным разумеется) по теме сертификации ИСО. Добровольная сертификация и т.д. Ресурс для наполнения http://iso2008.ru/ Оплата от 1$ до 2$ /1000 знаков в зависимости от ...
Придумать описание сайта
Приветствую.
требуется сделать креативное описание студи web-дизайна (учитывая сео)
разделы которые требует описать:
- О нас
- Услуги (что мы можем)
понравилось описание:
мы занимаемся аналогичной работой что и gsub.com.ua по этому берите пример у них, но не какого рерайта!!!! Текст проверим на уникальность!!!!!!!!!!!!!
В описании «о нас» учитывайте, что мы существуем с 2008 года. Но ваше описание должно убедить наших клиентов, что мы опытные и без проблем справимся с задачей!
У нас команда дизайнеров, программистов и т.д. Учитывайте что мы идем в ногу со временем (например работаем с ajax при создании сайтов)
В описании «Услуги» учитывайте, что мы делаем не только сайты, но разрабатываем полностью корпоративный стиль, интернет магазины, аукционы, соц. сети., полностью организовываем интернет бизнес «под ключ». Делаем не стандартные решения (для примера: последний проект – разработка модуля синхронизации 1с с любым интернет-магазином)…
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!НЕ пишите в ICQ и приват!!!!!!!!!!!!!!!!!
Заявки фрилансеров
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