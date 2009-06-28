Придумать слоган для форума

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Завершен13 заявок607 просмотров
#1$

Придумать слоган для форума http://www.wmbaza.com/forum/

тематика - сервисы webmoney + форум будет с оплатой за сообщения

участие бесплатно

16 лет назад
wmz
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
25 отзывов

Победитель конкурса

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
Отличный слоган. большое спасибо
Приятно работать под началом профессионала! Все четко и понятно. Оплата сполна и в срок! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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