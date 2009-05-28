Требуется ведущий раздела для написания новостей, пресс-релизов, обзоров и статей о ноутбуках. Оплата: 10 000 рублей в месяц. От вас требуются знание компьютерной техники, программ, ноутбуков, компьютерного сленга, общее понимание методов ...
Придумать текст песни про район
Надо придумать текст песни для района Митино
КЛюч.слова
митино, трц ладья, дубравная ул.
Потипу песни http://cs4194.vkontakte.ru/u5556412/audio/9f25c1affc34.mp3
Бюджет не крутой
Безз мата
366947794 icq
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