Всем привет! Нужно придумать по пять вопросов (цитаты и вопросы с картинками а-ля кто это, или что скрыто - приветствуются) возрастающей сложности (10, 20, 30 40 и 50 баллов) по этим восьми аниме:



Клинок рассекающий демонов Звёздное дитя Хантер Х Хантер Токийские мстители Моя геройская академия Человек-бензопила Семья шпиона Тетрадь смерти

Несколько условий: