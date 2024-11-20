Придумать вопросы по следующим аниме:

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Закрыт5 заявок61 просмотр

Всем привет! Нужно придумать по пять вопросов (цитаты и вопросы с картинками а-ля кто это, или что скрыто - приветствуются) возрастающей сложности (10, 20, 30 40 и 50 баллов) по этим восьми аниме:

  1. Клинок рассекающий демонов

  2. Звёздное дитя

  3. Хантер Х Хантер

  4. Токийские мстители

  5. Моя геройская академия

  6. Человек-бензопила

  7. Семья шпиона

  8. Тетрадь смерти

Несколько условий:

  1. Вопросы должны быть креативными, НО с одним возможным ответом. «Философские» вопросы НЕ приветствуются.

  2. Категорически запрещается использовать любые Нейросети и Чаты GPT.

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