Ищем копирайтера для написания маркетинговых кейсов на сайт и в соцсети. Необходим опыт в маркетинге и примеры ранее выполненных работ. Оплата за кейс оговаривается. Заявки без примеров и прайса не рассматриваются.
Придумать вопросы по следующим аниме:
Всем привет! Нужно придумать по пять вопросов (цитаты и вопросы с картинками а-ля кто это, или что скрыто - приветствуются) возрастающей сложности (10, 20, 30 40 и 50 баллов) по этим восьми аниме:
Клинок рассекающий демонов
Звёздное дитя
Хантер Х Хантер
Токийские мстители
Моя геройская академия
Человек-бензопила
Семья шпиона
Тетрадь смерти
Несколько условий:
Вопросы должны быть креативными, НО с одним возможным ответом. «Философские» вопросы НЕ приветствуются.
Категорически запрещается использовать любые Нейросети и Чаты GPT.
Заявки фрилансеров
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