Принимаю на работу начинающих рерайтеров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт30 заявок509 просмотров

Принимаю на работу начинающих рерайтеров!

Обеспечу постоянными большими объемами.

Обучу премудростям новой професси .

По срокам не давлю.

Главное – высокая ответственнось и желание работать.

11 лет назад
buyfnjdbx
Виктор 
43 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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