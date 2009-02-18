Приват-проект для Марты Коренных

$3
КопирайтингЗавершен1 заявка88 просмотров
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15 лет назад
NATA-FREE
Наталья 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
Profi_M
Марта 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$3
1 день
Марта уверенно и чётко справилась с поставленной задачей. Сео-контент, разработанный ею, просто великолепен и полностью соответствует тематике и стилю сайта. Спасибо большое!
Наталья- отличный заказчик! Четкие требования, оперативный ответ на предложение, моментальная оплата. Приятно работать.
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